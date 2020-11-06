Трамп идет в Печерский суд: новая порция фотожаб на выборы президента США

Пока в США определяют, кто выиграл выборы президента – Дональд Трамп или Джо Байден, пользователи соцсетей упражняются в остроумии и продолжают шутить на тему президентской гонки.

5 ноября штаб Трампа подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов. В украинском сегменте интернет тут же стали шутить, что действующий президент США будет «добиваться правды» в Печерском суде Киева.

Нежелающего просто так смириться с возможным проигрышем Трампа также изображают в образе экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, которая для съемок предвыборного ролика «летала» с зонтиком.

Продолжают смеяться и над теми, кто сильно переживает за исход выборов вдали от США.

Шведская активистка Грета Тунберг не удержалась и потроллила Трампа, который сильно переживает по поводу результатов выборов.