Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
В Украине назревают новые протесты: грозят перекрыть все международные трассы
В Украине назревают новые протесты: грозят перекрыть все международные трассы
Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной: что сказал тренер Динамо
Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной: что сказал тренер Динамо

Трамп требует остановить подсчет голосов

Трамп требует остановить подсчет голосов
17:20 Сегодня Телеграф

5 ноября в США максимально накалились страсти вокруг выборов президента. Ни Дональд Трамп, ни его оппонент Джозеф Байден не настроены на проигрыш. На фоне этого действующий президент Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Остановите подсчет!", - заявил Трамп.

А тем временем оппоненту Трампа Джо Байдену до победы на выборах осталось получить 6 голосов выборщиков.

Результаты выборов США на сегодня:

выборы

Позднее Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.

Стоит отметить, что Джо Байден уже запустил сайт "переходного периода" для подготовки к передаче власти от действующего президента Дональда Трампа ему.

Читайте в материале "Телеграф": Кто же лучше для Украины - Трамп или Байден - детальный разбор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
02 Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
03 «Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией
04 Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США
05 Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
«Коронавируса у него нет»: стало известно, когда Кернес вернется в Харьков
«Коронавируса у него нет»: стало известно, когда Кернес вернется в Харьков
Трамп требует остановить подсчет голосов
Трамп требует остановить подсчет голосов
Арахамия «на всю страну» выругался матом (видео)
Арахамия «на всю страну» выругался матом (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь