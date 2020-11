Трамп требует остановить подсчет голосов

5 ноября в США максимально накалились страсти вокруг выборов президента. Ни Дональд Трамп, ни его оппонент Джозеф Байден не настроены на проигрыш. На фоне этого действующий президент Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Остановите подсчет!", - заявил Трамп.

А тем временем оппоненту Трампа Джо Байдену до победы на выборах осталось получить 6 голосов выборщиков.

Результаты выборов США на сегодня:

Позднее Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020