"Расслабься, Дональд": Грета Тунберг потроллила разнервничавшегося из-за выборов Трампа

Как говорится, закон бумеранга никто не отменял. Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» - процитировала американского лидера Тунберг.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020