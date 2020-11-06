"Расслабься, Дональд": Грета Тунберг потроллила разнервничавшегося из-за выборов Трампа

Как говорится, закон бумеранга никто не отменял. Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» - процитировала американского лидера Тунберг.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Видимо, юная экоактивистка хорошо запомнила сказанные в 2019 году слова Дональда Трампа в ее адрес, после получения звания "Человек года" по версии журнала Time. Тогда Трамп посоветовал девушке расслабиться и поработать над управлением гневом.

«Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!» — написал тогда Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Напомним, что в США продолжают вести подсчет голосов избирателей.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что режиссер Натан Гроссман представил документальный фильм об экоативистке Грете Тунберг.