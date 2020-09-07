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"Удалось представить меня как меня": состоялась премьера документального фильма о Грете Тунберг (Видео)

"Удалось представить меня как меня": состоялась премьера документального фильма о Грете Тунберг (Видео)
14:10 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Документальный фильм "Я, Грета" о пути шведской школьницы к званию глобальной активистки по борьбе с климатическими изменениями показали на Венецианском кинофестивале.

Режиссер проекта Натан Гроссман снимал Грету Тунберг каждый день в течение года. Он начал снимать ее тогда, когда она выходила на школьные забастовки под здание шведского парламента в августе 2018 года и продолжил в поездках по миру, в которых она призывала политических лидеров принять меры по борьбе с климатическим кризисом.

По словам режиссера, он даже не представлял, что выступления 15-летней школьницы могут получить столь глобальный резонанс, пишет The Guardian.

"Мы часто видели Грету в СМИ, она давала так много интервью, а я хотел приблизить ее к зрителю, показать, как это — из ниоткуда стать самым известным климатическим активистом".

Перед премьерой фильма Грета Тунберг представила фильм по видеосвязи и рассказала, что очень довольна тем, как режиссер фильма показал ее.

"Вам действительно удалось представить меня как меня, а не как человека, которым меня выставляют средства массовой информации, а не злого наивного ребенка, который сидит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и кричит на мировых лидеров. Потому что я не такая", — сказала она, — "Режиссер показал меня более застенчивым человеком, ботаном, которым я и являюсь".

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На ее взгляд фильм также опровергает критиков, которые утверждают, что Гретой Тунберг манипулируют взрослые.

"Некоторые говорят, что я не думаю за себя, или я не говорю за себя, или кто-то другой пишет мои речи… В фильме вы можете увидеть, что это на самом деле неправда, и что я, конечно, говорю за себя, и я все решаю сама".

Документальный фильм "Я, Грета" был представлен во внеконкурсной программе фестиваля, который сейчас проходит в Венеции и завершится 12 сентября.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Грета Тунберг, Веницианский кинофестиваль.

Автор:

Телеграф
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