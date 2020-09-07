Сериал "Джек Ричер": Amazon нашел актера на главную роль

Сервис Amazon утвердил Алана Ричсона ("Титаны", "Реальные пацаны") на главную роль в сериале об агенте Джеке Ричере. Об этом сообщает Deadline.

Алан Майкл Ритчсон — американский актер, певец и модель.

Алан Ричсон отметился в эфире третьего сезона шоу "Американский идол", и сыграл супер-героя Аквамена в многосерийном фантастическом фильме "Тайны Смолвиля" (smallville). В 2013 году Алан Ричсон получил роль Гросса в знаменитом сиквеле "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire) и озвучил Рафаэля в анимационном фильме "Черепашки-ниндзя" (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Сериал "Джек Ричер" будет основан на оригинальных книгах Ли Чайлдса. В отличие от фильмов 2012 и 2016 годов с Томом Крузом, теперь главный актер более приближен к книжному образу - двухметровый ветеран войны (рост Ричсона - почти 190 см), расследующий преступления.

Первый сезон сериала, сценаристом и исполнительным продюсером которого выступит Ник Сантора ("Побег"), основан на первом романе о Джеке Ричере "Пол смерти", действие которого происходит в Джорджии.

Даты начала съемок и выхода сериала не сообщаются.