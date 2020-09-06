Кина не будет: из-за коронавируса прекращены съемки сериала "Кортес" с Хавьером Бардемом

Amazon прекратил съемочный процесс сериала о приключениях мореплавателя Эрнана Кортеса, которого должен был сыграть испанский актер Хавьер Бардем.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Amazon решил отказаться от производства амбициозного мини-сериала под названием "Кортес" с Хавьером Бардемом в главной роли.

Фильм должен был рассказать о жизни прославленного мореплавателя и конкистадора Эрнана Кортеса. Создатели были вынуждены отказаться от реализации проекта из-за того, что в условиях пандемии коронавируса нет возможности провести полноценные съемки. Официальное заявление Amazon гласит: "По причине производственных помех, вызванных пандемией COVID-19, Amazon Studios и Amblin Partners не в состоянии продолжать работу над нашим сериалом "Кортес". В нынешних обстоятельствах у нас, к сожалению, нет возможности приступить к производству в ближайшем будущем и обеспечить тот размах, которого заслуживает этот сериал".

"Кортес" был анонсирован еще в 2018 году. Сценаристом проекта должен был стать Стивен Зэйллиан, ранее работавший со Стивеном Спилбергом над знаменитой военной драмой "Список Шиндлера".

Эрнан Кортес, главный герой несостоявшегося сериала, прославился тем, что в 1519-1521 годах он возглавлял колонизаторскую экспедицию в Мексику, в результате которой Испания разрушила государство ацтеков.