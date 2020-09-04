В новом фильме от Amazon Джулианна Мур перевоплотилась в феминистку Глорию Стайнем - трейлер (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма "Глория", посвященного известной американской феминистке Глории Стайнем.

Лента расскажет всю историю жизни Глории: детство в Америке, юность в Индии, работа в New York Magazine, создание журнала Ms. и, конечно, участие в движении за права женщин.

Режиссером байопика выступила Джули Тэймор.

Активистку в картине сыграли четыре актрисы - Джулианна Мур, Алисия Викандер, Лулу Уилсон и Кира Армстронг. Также в фильме снялись Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро - они исполнили других известных феминисток 1960-1970-х годов.

Премьера картины состоится на Amazon Prime Video 30 сентября.