"Пять глаз": Джейсон Стейтем снимется в новом фильме Гая Ричи

Культовый британский режиссер Гай Ричи и голливудский актер Джейсон Стэйтем решили снова объединить усилия.

Режиссер пригласил своего коллегу и друга Джейсона Стейтема для съемок в новом проекте, получившим название "Пять глаз". Об этом сообщает портал Deadline.

Отмечается, что сценарий картины написали авторы "Джентельменов" Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Затем его доработал сам Ричи. Финансировать проект и осуществлять продюсерские функции будет киностудия Мiramax и STXfilms.

Героем Стейтема станет агент британской секретной разведывательной службы Ми-6, вступающий в сотрудничество с международной организацией "Пять глаз". Его задача - воспрепятствовать распространению нового типа летального оружия.

Съемки должны начаться в Европе в октябре 2020 года. О дате выхода не сообщается.

Как сообщалось ранее, 26 июля голливудский актер отметил 53-й день рождения. Мы предлагаем просмотреть фильмы с Джейсоном Стэйтемом, которые поразят зрелищными спецэффектами.