Бэтмен поражен: съемки фильма приостановили из-за коронавируса у Роберта Паттинсона

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена приостановлены из-за того, что у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона обнаружен COVID-19.

"Представитель съемочной команды Бэтмена сдал положительный тест на COVID-19, и был изолирован в соответствии с действующими правилами. Съемки временно приостановлены", — сообщили в Warner Bros.

Новый фильм под названием «Бэтмен» выйдет в кинотеатры в октябре 2021 года. Роберт Паттинсон столкнется с горсткой злодеев в фильме: Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Пол Дано в роли Загадочника и Колин Фаррелл в роли Пингвина.

Новый фильм не будет рассказывать историю происхождения Бэтмена, а наоборот покажет всем известного Брюса Уэйна, который уже долгое время пытается разобраться с преступностью на улицах Готэма и в какой-то момент начинает задаваться вопросом, правильный ли путь он выбрал.

Напомним, ранее в рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз наконец показал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен", в котором мы наконец можем увидеть, как Роберт Паттинсон воплотил Темного Рыцаря.