Трейлер нового "Бэтмена" вернул песни группы Nirvana в чарты

После выхода первого трейлера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном песни группы Nirvana вернулись в чарты.

Как свидетельствует издание Comic Book, знаменитый альбом под названием Nevermind поднялся до восемнадцатого места в рейтинге продаж Amazon Music и до 22-го в iTunes Store Top 200.

Естественно, особым спросом у любителей музыки пользовалась композиция "Something in the Way", вариация на тему которой звучала в ролике. Напомним, что по сюжету Бэтмен и комиссар Гордон пытаются раскрыть серию преступлений, которую совершает убийца по прозвищу Загадочник, оставляющих различные ключи и послания, адресованные супергерою.

Трейлер заслужил высокие оценки зрителей и стал одним из самых востребованных на платформе YouTube сразу посл премьеры.

Производство фильма "Бэтмен" было прервано из-за вспышки коронавируса в феврале 2020 года. Возобновление съемок планировалось в сентября. Режиссер картины Мэтт Ривз заявлял, что, несмотря на все задержки, он успеет завершить работу над экранизацией в срок, и она будет представлена зрителям в конце сентября и начале октября 2021 года. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.