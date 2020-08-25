"Бэтмен. Долгий Хэллоуин" получит анимационную экранизацию

Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм по мотивам комикса "Бэтмен. Долгий Хеллоуин". Об этом стало известно во время онлайн-фестиваля DC FanDome.

Автором оригинальной истории стали Джеф Лоуб и Тим Сейл. Всего было 13 выпусков.

Мультфильм выйдет в двух частях — релиз первой назначен на лето 2021 года, а вторая появится осенью того же года.

"Бэтмен. Долгий Хэллоуин" посвящен началу супергеройской карьеры Темного рыцаря.

По сюжету, в Готэме появляется серийный убийца, который убивает жертв по праздникам. Бэтмен при поддержке капитана Джеймса Гордона и окружного прокурора Харви Дента (будущий Двуликий) должен отыскать маньяка, а также остановить войну между криминальными семьями Фальконе и Мароне.