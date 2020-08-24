Название сиквела и звездное камео: известны подробности "Шазама 2"

Warner Bros. обнародовала название продолжения фильма "Шазам!", рассказывающего о супергероев вселенной DC. Картина получила название "Ярость богов".

Организаторы DC FanDome не поскупились на эксклюзивные новости, и хоть конкретные промоматериалы сиквела "Шазама!" на мероприятии представлены не были, кое-что о фильме прояснилось.

Первым делом выяснилось, что лента уже получила официальное название. Его представила юная звезда франшизы Фэйти Херман, которая сыграла Дарлу Ди. Актриса показала рисованный постер, на котором указано, что фильм будет называться "Шазам: Ярость богов".

Уже понятно, что на помощь персонажу Закари Ливая (Шазам) придет вся его новоиспеченная супергеройская семья, а вот вопрос о том, кто же станет их антагонистом, породил несколько теорий.

We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 22, 2020

Вполне вероятно, что героям предстоит столкнуться с участниками Чудовищного Общества Зла, и логичнее всего, если в картине появится Черный Адам (Дуэйн Джонсон), у которого к тому времени уже будет собственный сольник. Также нельзя исключать, что жару Шазаму и его друзьям попытаются задать доктор Таддеус Сивана (Марк Стронг) или Мистер Майнд (Дэвид Ф. Сандберг).

Но одним объявлением названия фильма дело не закончилось. К трансляции присоединился также комик Синдбад, который заявил, что будет играть в грядущем сиквеле "важную роль".

Любопытно, что многие считают, будто уже видели его в фильме 90-х "Джинна вызывали?", который в оригинале называется Kazaam, что очень созвучно "Шазаму!". Некоторые фанаты даже пошутили, что комику наконец-то удастся получить роль, которую ему приписывали много лет.

В любом случае, до выхода ленты на экраны остается еще целых два года и произойти может многое. Если все пойдет по плану, сиквел стартует в кинотеатрах в ноябре 2022 года.