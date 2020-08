Название сиквела и звездное камео: известны подробности "Шазама 2"

Организаторы DC FanDome не поскупились на эксклюзивные новости, и хоть конкретные промоматериалы сиквела "Шазама!" на мероприятии представлены не были, кое-что о фильме прояснилось.

Первым делом выяснилось, что лента уже получила официальное название. Его представила юная звезда франшизы Фэйти Херман, которая сыграла Дарлу Ди. Актриса показала рисованный постер, на котором указано, что фильм будет называться "Шазам: Ярость богов".

Уже понятно, что на помощь персонажу Закари Ливая (Шазам) придет вся его новоиспеченная супергеройская семья, а вот вопрос о том, кто же станет их антагонистом, породил несколько теорий.

We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 22, 2020