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Больше реализма: Джеймс Ван раскрыл детали "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа

Больше реализма: Джеймс Ван раскрыл детали "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Режиссер сиквела "Аквамен" Джеймс Ван поделился новыми подробностями предстоящего фильма с Джейсоном Момоа в главной роли.

Хоть "Аквамен" 2018 года и стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов DC, на недавнем мероприятии DC FanDome про сиквел приключений повелителя морей в исполнении американского актера Джейсона Момоа почти ничего не рассказали.

Единственное, что пообещал Джеймс Ван - несколько изменить тональность второй части супергеройской ленты.

"Сиквел более серьезный, более актуальный для мира, в котором мы живем сегодня", - заявил режиссера.

 
 
 
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Кроме того, Ван намекнул на новые локации, которые намного расширят сюжетное повествование и разнообразят картину.

Отмечается, что в "Аквамене" снова появится персонаж актера Патрика Уилсона.

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Стоит упомянуть, что недавно режиссера также рассказал, что во второй части картины будет больше хоррора.

Кинокомпания Warner Bros. запланировал выпустить вторую часть приключений Артура Карри в декабре 2022 года.

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Все по теме:

Джейсон Момоа, Джеймс Ван, Аквамен, DC FanDome.

Автор:

Телеграф
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