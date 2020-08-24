Больше реализма: Джеймс Ван раскрыл детали "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа

Режиссер сиквела "Аквамен" Джеймс Ван поделился новыми подробностями предстоящего фильма с Джейсоном Момоа в главной роли.

Хоть "Аквамен" 2018 года и стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов DC, на недавнем мероприятии DC FanDome про сиквел приключений повелителя морей в исполнении американского актера Джейсона Момоа почти ничего не рассказали.

Единственное, что пообещал Джеймс Ван - несколько изменить тональность второй части супергеройской ленты.

"Сиквел более серьезный, более актуальный для мира, в котором мы живем сегодня", - заявил режиссера.

View this post on Instagram A post shared by Aquaman Movie (@aquamanmovie) on May 25, 2020 at 5:18pm PDT

Кроме того, Ван намекнул на новые локации, которые намного расширят сюжетное повествование и разнообразят картину.

Отмечается, что в "Аквамене" снова появится персонаж актера Патрика Уилсона.

Стоит упомянуть, что недавно режиссера также рассказал, что во второй части картины будет больше хоррора.

Кинокомпания Warner Bros. запланировал выпустить вторую часть приключений Артура Карри в декабре 2022 года.