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"Во втором фильме будет немного побольше такого": в "Аквамене 2" будет больше хоррора

"Во втором фильме будет немного побольше такого": в "Аквамене 2" будет больше хоррора
15:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Режиссер супергеройского фильма "Аквамен" Джеймс Ван рассказал, что во второй части картины будет больше хоррора. Об этом он поведал в отрывке из будущего онлайн-ивента DC FanDome.

Джеймс Ван рассказал, что очень любит фильмы в жанре хоррор. Но в первой части он не сильно "разогнался" в количестве ужасов в картине. В сиквеле же режиссер все таки решил "показать себя" и добавить больше элементов хоррора.

"В первом фильме был отпечаток моей любви к хоррору — сцена во Впадине. Так что, думаю, во втором фильме будет немного побольше такого. Это большая часть того, кто я есть" - сказал режиссер.

Джеймс считает, что фильм вроде "Аквамена" может быть очень страшным, ведь сюжет, который уводит глубоко под воду, позволяет это сделать. 

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Сиквел "Аквамена" должен выйти на большие экраны 16 декабря 2022 года. К главной роли вновь вернется Джейсон Момоа. Также, во второй части мы вновь увидим Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и других.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Хоррор, DC, Аквамен.

Автор:

Телеграф
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