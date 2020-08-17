"Во втором фильме будет немного побольше такого": в "Аквамене 2" будет больше хоррора

Режиссер супергеройского фильма "Аквамен" Джеймс Ван рассказал, что во второй части картины будет больше хоррора. Об этом он поведал в отрывке из будущего онлайн-ивента DC FanDome.

Джеймс Ван рассказал, что очень любит фильмы в жанре хоррор. Но в первой части он не сильно "разогнался" в количестве ужасов в картине. В сиквеле же режиссер все таки решил "показать себя" и добавить больше элементов хоррора.

"В первом фильме был отпечаток моей любви к хоррору — сцена во Впадине. Так что, думаю, во втором фильме будет немного побольше такого. Это большая часть того, кто я есть" - сказал режиссер.

Folks, we have James Wan talking AQUAMAN 2 Join #DCFanDome on 8/22 to see even more answers to the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/Pc8DqNqz64 — DC (@DCComics) August 14, 2020

Джеймс считает, что фильм вроде "Аквамена" может быть очень страшным, ведь сюжет, который уводит глубоко под воду, позволяет это сделать.

Сиквел "Аквамена" должен выйти на большие экраны 16 декабря 2022 года. К главной роли вновь вернется Джейсон Момоа. Также, во второй части мы вновь увидим Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и других.