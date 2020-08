"Во втором фильме будет немного побольше такого": в "Аквамене 2" будет больше хоррора

Джеймс Ван рассказал, что очень любит фильмы в жанре хоррор. Но в первой части он не сильно "разогнался" в количестве ужасов в картине. В сиквеле же режиссер все таки решил "показать себя" и добавить больше элементов хоррора.

"В первом фильме был отпечаток моей любви к хоррору — сцена во Впадине. Так что, думаю, во втором фильме будет немного побольше такого. Это большая часть того, кто я есть" - сказал режиссер.

Folks, we have James Wan talking AQUAMAN 2 Join #DCFanDome on 8/22 to see even more answers to the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/Pc8DqNqz64

