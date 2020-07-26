Фильмы с Джейсоном Стэйтемом, которые поразят зрелищными спецэффектами (Видео)

В день рождения Джейсона Стейтема мы предлагаем просмотреть ленты, которые точно поразят своими спецэффектами.

В воскресенье, 26 июля, голливудский актер Джейсон Стейтем отмечает 53-й день рождения. И, пожалуй, не найдется любителя кино, который бы не знал его имени, ведь зрелищные боевики с его участием любят просматривать миллионы людей.

ТОП боевиков с Джейсоном Стейтемом

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

Год выхода – 2019

По сюжету спецагент Люк Хоббс всегда следует своим принципам и все-таки однажды упек в тюрьму даже бывшего спецназовца Декарда Шоу. В тоже время миру грозит опасность из-за возможной вирусной атаки, поэтому двум бойцам придется забыть о вражде. И, по классике жанра, будет девушка, которую они должны спасти. Ею станет агент МИ-6 и сестра Шоу, которая непосредственно во время спецоперации ввела себе в кровь биологическое оружие, способное уничтожить миллионы людей.

"Мег: Монстр глубины"

Год выхода – 2018

В этом фильме голливудский актер борется не против злодеев, а против гигантских предков акул. Мегалодоны начали нападения на людей и стали поглощать целые корабли. Остановить созданий возьмутся двое друзей.

"Механик: Воскрешение"

Год выхода – 2016

Это вторая часть фильма о наемном убийце. Артур Бишоп хочет начать тихую жизнь со своей любимой девушкой. В тоже время это расходится с планами преступников, которые не намерены отпускать одного из лучших наемников. В наступает тот день когда девушку Артура похищают, а главный герой должен выполнить условия прежних работодателей, чтобы ее спасти.

"Шальная карта"

Год выхода – 2015

По сюжету, ветеран войны Ник Эскаленте устраивается на работу охранником. Он хочет накопить деньги и переехать в солнечную Италию. В результате поездку ему придется отложить, когда к нему обращается за помощью проститутка Холли. Так как девушка стала жертвой насилия и боится об этом признаться в полиции, поскольку ее обидчиком является сын известного гангстера. Наказать насильника берется Ник, который не боится вступить в единоборство с десятками наемников.

"Профессионал"

Год выхода – 2015

По сюжету фильма главный герой – Дэнни Брайс, который когда-то был наемником элитного класса. И когда мужчина отошел от дел, ему приходит уведомление о судьбе его бывшего напарника. Арабский шейх взял в плен друга Дэнни и отпустит только тогда, когда наемник убьет бойцов элитного отряда SAS, которые причастны к смерти его сына. Но оказывается, что Дэнни Брайса подставили и сделали целью номер один. Поэтому ему придется не только спасать напарника, но и самого себя.

"Без компромиссов"

Год выхода – 2011

Детективный фильм, в котором Джейсон Стейтем сыграл роль полицейского.

По сюжету, в городе орудует маньяк, который выслеживает и убивает правоохранителей. Так он мстит за свой арест в прошлом, к которому был причастен и герой Стейтема – Том Брант.