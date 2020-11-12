Более миллиарда просмотров: клип Билли Айлиш установил рекорд на YouTube

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш 1 октября представила свой долгожданный клип на саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде - No Time To Die. Музыкальное видео за полтора месяца успело набрать около 20 миллионов просмотров на YouTube.

Теперь же известная во всем мире молодая артистка стала одной из тех звезд, клипы которых на сервисе смогли достичь отметки в 1 миллиард просмотров.

Одним из таких видео стал клип Билли Айлиш на песню bad guy.

Напомним, что клип был опубликован еще в прошлом году. Тогда сингл стал лидером престижного хит-парада Billboard hot 100.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка попала в рейтинг 100 лучших диджеев в мире. Первую строчку занял французский диджей David Guetta.