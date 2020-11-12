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Группа AC/DC представила новую песню - Realize (Видео)

Группа AC/DC представила новую песню - Realize (Видео)
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Легенды рока - группа AC/DC после шестилетнего перерыва объявила о воссоединении. Музыканты готовятся презентовать новый альбом - PWR/UP, релиз которого запланирован на 13 ноября.

11 ноября на YouTube-канале группы состоялась премьера еще одной композиции из их нового альбома – трек Realize.

Трек Realize - это вторая работа рокеров после возвращения в ее состав вокалиста Брайана Джонсона, который покинул группу из-за катастрофической потери слуха.

Ранее, Ангус Янг заявил, что 17-й студийный альбом группы PWR/UP, вероятно, не последний. В архивах покойного Малкольма Янга найдено еще много материала, который заслуживает записи и издания.

Ранее, «Телеграф» писал о новом клипе группы на песню Shot In The Dark.

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Все по теме:

Рок, Музыка, Песня, AC/DC.

Автор:

Телеграф
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