Группа AC/DC представила новую песню - Realize (Видео)

Легенды рока - группа AC/DC после шестилетнего перерыва объявила о воссоединении. Музыканты готовятся презентовать новый альбом - PWR/UP, релиз которого запланирован на 13 ноября.

11 ноября на YouTube-канале группы состоялась премьера еще одной композиции из их нового альбома – трек Realize.

Трек Realize - это вторая работа рокеров после возвращения в ее состав вокалиста Брайана Джонсона, который покинул группу из-за катастрофической потери слуха.

Ранее, Ангус Янг заявил, что 17-й студийный альбом группы PWR/UP, вероятно, не последний. В архивах покойного Малкольма Янга найдено еще много материала, который заслуживает записи и издания.

Ранее, «Телеграф» писал о новом клипе группы на песню Shot In The Dark.