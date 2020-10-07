Группа AC/DC воссоединилась и выпустила новый хит - Shot In The Dark

Долгожданный 17-й студийный альбом AC/DC получил официальную дату выхода.

Австралийская рок-группа AC/DC официально объявила о своем воссоединении, а также презентовала новый трек - Shot In The Dark.

Также, после шестилетнего перерыва группа решила сразу выпустить новый альбом. Премьера новой пластинки под названием PWR/UP запланирована на 13 ноября 2020 года.

"Мы просто пошли на это", - сказал вокалист группы Брайан Джонсон.

‘POWER UP’ OUT NOVEMBER 13. LIMITED EDITION DELUXE LIGHTBOX, CD, VINYL & DIGITAL DOWNLOAD AVAILABLE FOR PRE-ORDER. “SHOT IN THE DARK” AVAILABLE NOW. #PWRUP https://t.co/E1IgKXPCxF pic.twitter.com/TrlgwZJaNI — AC/DC (@acdc) October 7, 2020

Как также рассказал вокалист, в альбоме будут присутствовать некоторые идеи гитариста Малкольма Янга, который, к сожалению, ушел из жизни в 2017 году.

"Ангус и Малкольм всю жизнь вместе писали риффы, и у них действительно была их целая куча. Специально для нового альбома Ангус нашел их", - добавил Джонсон.

Поклонники группы с нетерпением ждут выхода нового альбома. В комментариях к посту и видео фанаты оставляют восторженные отзывы - "Потрясающе", "Супер", " Shot In The Dark действительно хорошая песня", "Эта песня - именно то, что я ждал", "Спасибо AC / DC!".