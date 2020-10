В сети опубликовали неизданную песню группы Roxette - Let Your Heart Dance With Me

На YouTube-канале группы Roxette опубликовали клип на неизданную ранее песню, основанный на архивных материалах музыканта Пера Гессле.

Песня "Let Your Heart Dance With Me" - одна из последних записей группы, которая была записана во время работы над их последним альбомом "Good Karma", который вышел в 2016 году. Песня была сделана в последние дни Мари Фредрикссон в группе. Солистке потом пришлось отказаться от гастролей по рекомендации врачей из-за болезни.

"Она так хотела этого. И она это сделала. Мари была настоящим солдатом до самого конца" - вспоминает Гессле.

Однако, песня не попала в альбом 2016 года, ведь хороших треков у Roxette было очень много и музыкантам было сложно выбрать самые лучшие.

Трек "Let Your Heart Dance With Me" войдет в новый сборник Roxette, в который войдут неизданные песни группы. Альбом будет называться "Bag Of Trix". Выход сборника запланирован к годовщине смерти Мари - 11 декабря 2020 года.

Напомним, солистка группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни 9 декабря 2019 года из-за продолжительной болезни.