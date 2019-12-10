Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Новости шоу бизнеса:Какой недуг привел к смерти знаменитой артистки – ее представители не разглашают.

10 декабря мир всколыхнула неожиданная новость: умерла знаменитая певица Мари Фредрикссон, которая возглавляла группа Roxette. На время смерти артистке было 61.

Соответствующую информацию подтвердили представители популярного коллектива, передает VG. По их словам Мари Фредрикссон умерла 9 декабря после лечения.

"Мы с прискорбием должны сказать, что одной из наших величайших и любимейших певиц нет. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в результате предыдущей болезни", – написал в сети менеджер Мари Димберг.

На новость о смерти артистки отреагировал музыкант коллектива Roxette, который отметил, что все теперь резко изменилось и не будет, как прежде. В то же время родственники Мари Фредрикссон отказываются от каких-либо комментариев.

Предполагаемая причина смерти

В западных СМИ подозревают, что причиной смерти артистки могла быть онкоболезнь, которую врачи обнаружили в 2002 году. По словам медиков, у Мари Фредрикссон была опухоль мозга, которая давала ей всего 20-25% шанса на жизнь. Однако неутешительные прогнозы не повлияли на солистку Roxette: она настойчиво начала курс лечения в одной из шведских клиник. Впоследствии Мари Фредрикссон заявила, что преодолела рак, однако имеет осложнения из-за химиотерапии. Все переживания певица описала в своем альбоме The Change, который вышел в 2004 году.

Впоследствии коллега Мари по группе Пер Гессле рассказал: "Рак не вернулся. Но она почти ослепла на один глаз, начались проблемы с ногами, она практически не могла ходить". Именно поэтому коллектив прекратил концертную деятельность.

Пока официальная причина смерти 61-летней Мари Фредрикссон неизвестна.