Выстрел в темноте: легенды рока AC/DC выпустили новый клип (Видео)

Всемирно известная рок-группа AC/DC, которая в этом году воссоединилась после шестилетнего перерыва, представила новый клип на песню Shot In The Dark, представленную 6 октября 2020 года.

Выход анонсированного музыкального альбома коллектива PWR/UP запланирован на 13 ноября.

Отметим, что накануне стало известно о смерти гитариста Эдди Ван Халена, который боролся с раком горла.

Последняя пластинка AC/DC была выпущена еще 2014 году под названием Rock or Bust.

Ранее "Телеграф" писал, как известные рок-музыканты создавали названия своих групп.