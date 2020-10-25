В Минске силовики жестко разгоняют протесты, много пострадавших (видео с места)

25 октября по всей Беларуси проходят массовые демонстрации, сопровождающиеся массовыми задержаниями и разгонами. В Минске силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули против мирных протестующих.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов, публикующих фото и видео с места событий.

Так на одном из видео наглядно видны взрывы светошумовых гранат.

По данным канала "Раньше всех", местные жители сообщают о взрыве по меньшей мере 10 гранат.

Кадры взрывов также публикует и канал HEXTA.

Еще на одном видео можно заметить, что взрывчатое устройство бросали прямо в толпу предварительно ослепив участников акции фонариками.

В то же время, Новая Газета сообщает о применении в Минске силовиками резиновых пуль против протестующих, а также о наличии раненных.

Кадрами происходящего люди делятся в соцсетях.

Менее масштабные акции проходят и в других городах Беларуси, все они сопровождаются проявлениями насилия со стороны силовиков и людей в балаклавах, в частности поступали данные о задержаниях в Гродно, Новополоцке, Лиде и других.

Правозащитная организация "Вясна" публикует список задержанных во время акций протеста. Согласно данным на 18:40 в списке числится 120 человек.