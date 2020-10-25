В Беларуси истекает срок ультиматума Лукашенко, люди готовятся к забастовке (фото и видео)

В Минск к началу новой волны протестов, связанной с окончанием срока ультиматума президенту Беларуси Александру Лукашенко, направили милицию, внутренние войска и ОМОНовцев.

В городе закрыли метро и отключили Интернет.

С самого утра в воскресенье, 25 октября, машины ДПС начали перекрывать транспортное движение на улочках, прилегающих к проспекту Независимости. В направлении центра по проспекту проехала большая колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины "Рубеж".

Также сообщается о проблемах с мобильным интернетом.

Сегодня истекает срок "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Оппозиционерка настаивает, что, если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в республике начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

Забастовки и протестные акции охватили Белоруссию 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.