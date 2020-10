Не щадят даже женщин и стариков: что сейчас происходит на протестах в Беларуси (видео)

Во время протестных акций в Беларуси силовики жестко разгоняют демонстрантов и применили слезоточивый газ, также стремительно растет число задержанных.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов.

На видеозаписи из Гродно, обнародованной каналом Hexta, видно, как строй силовиков оттесняет сидящих на обочине женщин.

На другом видео из Новополоцка показано, как силовики избивают пенсионера Анатолия Кулика. По данным Hexta его забрала скорая.

Как сообщает канал Mash, власти Беларуси подтвердили применение слезоточивого газа в городе Лида.

"Белорусские власти подтвердили применение слезоточивого газа при разгоне демонстрантов в Лиде", - сказано в сообщении.

В сообщении также говорится, что по некоторым данным в столице страны Минске на акции вышли около ста тысяч человек.

This is how the protest looks right now in #Minsk #Belarus. Huge crowd is seen changing direction and marching towards the centre of the city. pic.twitter.com/IqLnA3a9p0

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) October 25, 2020