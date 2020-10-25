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Не щадят даже женщин и стариков: что сейчас происходит на протестах в Беларуси (видео)

Не щадят даже женщин и стариков: что сейчас происходит на протестах в Беларуси (видео)
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - Selvestor Vivat

Во время протестных акций в Беларуси силовики жестко разгоняют демонстрантов и применили слезоточивый газ, также стремительно растет число задержанных.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов. 

На видеозаписи из Гродно, обнародованной каналом Hexta, видно, как строй силовиков оттесняет сидящих на обочине женщин. 

На другом видео из Новополоцка показано, как силовики избивают пенсионера Анатолия Кулика. По данным Hexta его забрала скорая. 

Как сообщает канал Mash, власти Беларуси подтвердили применение слезоточивого газа в городе Лида. 

"Белорусские власти подтвердили применение слезоточивого газа при разгоне демонстрантов в Лиде", - сказано в сообщении. 

В сообщении также говорится, что по некоторым данным в столице страны Минске на акции вышли около ста тысяч человек. 

Правозащитная организация "Вясна" публикует список задержанных во время акций протеста. Согласно данным на 17:00 в списке числится 58 имен. 

Как известно, 25 октября истекает срок выдвинутого лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской ультиматума. 13 октября она дала 13 дней Александру Лукашенко на то, чтобы объявить об отставке и начать подготовку к новым выборам, в противном случае Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Лида, Гродно, Новополоцк.

Автор:

Телеграф
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