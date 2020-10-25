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Избиения и разгон протестующих в Беларуси попали на видео

Избиения и разгон протестующих в Беларуси попали на видео
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: TUT.by

25 октября в Минске проходит акция протеста, приуроченная к началу общенациональной забастовки. 

Помимо столицы Беларуси аналогичные акции проходят и в других городах. 

В ряде Телеграм-каналов уже появились видео случайных задержаний и жестких разгонов. 

Канал HEXTA обнародовал кадры задержания одного из участников акции в городе Новополоцк. На видеозаписи видно, как ведущий съемку человек требует от силовиков снять маску и представиться, но те не отвечают ему и попросту отводят задержанного к милицейскому "УАЗику". 

На кадрах из Гродно показывают еще одного участника протеста, ему силовики разбили голову. В сообщении канала указано, что демонстранты оказали ему первую помощь. 

На видео обнародованном каналом "Раньше всех" видно жестокое подавление протестной акции силовиками в городе Лида. 

Как известно, 13 октября лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула требования Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней на то, чтобы сложить полномочия, иначе в стране будет объявлена общенациональная забастовка. 

Таким образом 25 октября является крайним сроком для Лукашенко. 

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Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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