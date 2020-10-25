Избиения и разгон протестующих в Беларуси попали на видео

25 октября в Минске проходит акция протеста, приуроченная к началу общенациональной забастовки.

Помимо столицы Беларуси аналогичные акции проходят и в других городах.

В ряде Телеграм-каналов уже появились видео случайных задержаний и жестких разгонов.

Канал HEXTA обнародовал кадры задержания одного из участников акции в городе Новополоцк. На видеозаписи видно, как ведущий съемку человек требует от силовиков снять маску и представиться, но те не отвечают ему и попросту отводят задержанного к милицейскому "УАЗику".

На кадрах из Гродно показывают еще одного участника протеста, ему силовики разбили голову. В сообщении канала указано, что демонстранты оказали ему первую помощь.

На видео обнародованном каналом "Раньше всех" видно жестокое подавление протестной акции силовиками в городе Лида.

Как известно, 13 октября лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула требования Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней на то, чтобы сложить полномочия, иначе в стране будет объявлена общенациональная забастовка.

Таким образом 25 октября является крайним сроком для Лукашенко.