Был звездой "Каламбура" и "Маски-шоу": чем запомнился Сергей Гладков и от чего он умер

Актер играл мисс Бурпл и авиадиспетчера в "Крутом пике", а также Мужика в "Деревне дураков"

Известный украинский актер и юморист, а также "усач из "Каламбура" Сергей Гладков, умерший 19 октября 2023 года, был мегаизвестным в Украине в 90-х годах. Мы помним его в роли "Мужика" из "Деревни дураков" и авиадиспетчера из "Крутого пике".

Однако оказывается, актер также играл роль мисс Бурпл в том же "Крутом пике". "Телеграф" решил вспомнить творчество и жизнь Сергея Гладкова.

Что известно о Сергее Гладкове

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 в Харькове. Однако студенческие годы провел в Одессе. Он приобрел известность как актер, сценарист и звукорежиссер, а также как участник комик-трио "Магазин Фу" вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой.

Также Гладков участвовал в "Маски-шоу" сначала как актер, а затем как звукорежиссер. Широкое признание он получил благодаря участию в тележурналу "Каламбур", транслировавшемся с 1996 по 2001 год. Особенно запомнился его персонаж Мужик в рубрике "Деревня дураков".

Развлекательно-юмористическое телешоу "Каламбур" было создано в Украине и транслировалось не только на украинских телеканалах, но и на российских ОРТ и РТР в период с 1996 по 2001 год. Наибольшую популярность программа приобрела в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В 1985 году он основал свою первую клоунскую группу под названием "Пантофон", которая впоследствии стала основой для будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков".

Сергей Гладков также был сценаристом и создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов S.O.S. После завершения "Каламбура" актер продолжал творческую деятельность, работая над разными проектами как сценарист и звукорежиссер. В 2020 году он вышел на пенсию и проживал в Одессе вместе с супругой и двумя детьми.

Смерть Сергея Гладкова

Сергея Гладкова не стало 19 октября 2023 года. Актеру было 60 лет. Алексей Агопьян в интервью для OBOZ.UA сообщил, что его коллега скончался от коронавирусной инфекции. Также актер перенес операцию на суставе, а вирус ухудшил его состояние.

Прощание с артистом прошло 21 октября 2023 года. Сергей Гладков был похоронен на Новогородском кладбище в Одессе.

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