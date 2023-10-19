Умер знаменитый усач из "Каламбура" Сергей Гладков

Юмориста не стало в возрасте 60 лет

В четверг, 19 октября 2023 года, стало известно о смерти украинского актера и юмориста Сергея Гладкова. Мужчина получил популярность за роли в таких комедийных шоу, как "Каламбур" и "Деревня дураков".

О смерти Гладкова сообщает его коллега, актер Вадим Набоков в Фейсбуке. О причине трагедии ничего не говорится.

Кто такой Сергей Гладков

Родился будущий юморист в Харькове. Гладков является творцом и автором юмористической телепередачи "Каламбур". Актер приобрел огромную известность благодаря своей роли Мужика в шоу "Деревня дураков". Среди других запоминающихся персонажей, созданных Сергеем, можно назвать Неудачника из рубрики "Бар Каламбур", Дранкеля из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".

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