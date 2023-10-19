Помер знаменитий вусач із "Каламбуру" Сергій Гладков

Гумориста не стало у віці 60 років

У четвер, 19 жовтня 2023 року, стало відомо про смерть українського актора та гумориста Сергія Гладкова. Чоловік отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як "Каламбур" та "Село дурнів".

Про смерть Гладкова повідомляє його колега, актор Вадим Набоков у Фейсбуці. Про причину трагедії нічого не йдеться.

Хто такий Сергій Гладков

Народився майбутній гуморист у Харкові. Гладков є творцем та автором гумористичної телепередачі "Каламбур". Актор набув величезної популярності завдяки своїй ролі Мужика в шоу "Село дурнів". Серед інших пам'ятних персонажів, створених Сергієм, можна назвати Невдаху з рубрики "Бар Каламбур", Дранкеля з "Залізного капута" та Місіс Бурпул з "Крутого піке".

Сергія Гладкова також було включено до складу комедійного шоу під назвою "Маски-шоу". Крім цього, Гладков виконував обов'язки звукоінженера та займався розробкою звукових ефектів. Був одружений, мав двох дітей.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня пішов із життя Сергій Сивохо, український шоумен та колишній радник секретаря Ради національної безпеки та оборони. Розтиражована російськими Телеграм-каналами інформація про те, що чоловік помер у Донецьку, не відповідає дійсності.