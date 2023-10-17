Помічниця Сергія Сивохи відповіла, чи справді він помер у Донецьку
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В мережі шириться багато неправдивої інформації про смерть артиста.
Розтиражована російськими Телеграм-каналами інформація про те, що український артист Сергій Сивохо помер у Донецьку, не відповідає дійсності. Про це "Телеграфу" повідомила помічниця шоумена Юлія Процишин.
За її словами, смерть актора настала о 5:40 ранку, а причиною стала хвороба легень.
"Вся офіційна інформація буде розміщена на його сторінках в соцмережах. Не слід вірити іншим джерелам, які рознесли "новину" про смерть, коли Сергій Сивохо ще був живий. Він не був на Донеччині у час смерті, це не правда, але останнім часом займався волонтерством, надавав гуманітарну допомогу", – сказала Процишин "Телеграфу".
Про час і місце поховання артиста буде повідомлено згодом.