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Помічниця Сергія Сивохи відповіла, чи справді він помер у Донецьку

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
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Шоумен важко хворів. Новина оновлена 17 жовтня 2023, 10:51
Шоумен важко хворів.. Фото РБК-Украина

В мережі шириться багато неправдивої інформації про смерть артиста.

Розтиражована російськими Телеграм-каналами інформація про те, що український артист Сергій Сивохо помер у Донецьку, не відповідає дійсності. Про це "Телеграфу" повідомила помічниця шоумена Юлія Процишин.

За її словами, смерть актора настала о 5:40 ранку, а причиною стала хвороба легень.

"Вся офіційна інформація буде розміщена на його сторінках в соцмережах. Не слід вірити іншим джерелам, які рознесли "новину" про смерть, коли Сергій Сивохо ще був живий. Він не був на Донеччині у час смерті, це не правда, але останнім часом займався волонтерством, надавав гуманітарну допомогу", – сказала Процишин "Телеграфу".

Про час і місце поховання артиста буде повідомлено згодом.

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#Смерть #Сергій Сивохо