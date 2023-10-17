Сергій Сивохо помер: з’явилося підтвердження

Життя шоумена обірвалося на 55 році

Інформація про смерть Сергія Сивохи, українського телеведучого, гравця КВК та колишнього радника секретаря Ради національної безпеки й оборони підтвердилася. Його серце перестало битися 17 жовтня о 5:40.

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі артиста. Зазначимо, що причина смерті поки що не називається. Раніше в ЗМІ писали про те, що Сивоха мав важку хворобу.

До цього пропагандисти в мережі заявляли, що Сергій Сивохо нібито перебуває у лікарні у критичному стані та його відключатимуть від системи підтримки життя. Також з’являлася інформація, що у шоумена на тлі сепсису розвинулася поліорганна недостатність. Однак підтверджень цьому немає.

Водночас OBOZREVATEL пише, що причиною смерті шоумена стала хвороба легень, яка була хронічною. Він помер у Німеччині, а не в Донецьку, як у мережі раніше повідомляли пропагандисти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня померла герой України, відома актриса та співачка Ніна Матвієнко. Про трагедію повідомила її дочка. Артистці було 75 років.