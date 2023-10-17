Потрапив до лікарні та помер? РосЗМІ пишуть про смерть Сергія Сивохи, у мережі прощаються із шоуменом

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації зараз немає

У мережі поширюється інформація про нібито смерть українського телеведучого, гравця КВК та колишнього радника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Сивохи. Його серце нібито перестало битися на 55-му році життя.

Новину у ніч на вівторок, 17 жовтня, почали активно публікувати російські пабліки у соціальних мережах. Вони заявляють, що життя шоумена обірвалося у Києві, називаючи різні причини.

Скріншот — OBOZ.UA

Скріншот — OBOZ.UA

Зокрема, всі вони посилаються на пост поетеси з Донецька та проросійської пропагандистки Ганни Ревякіної. Проте вона й сама не може визначитися, чи живе Сивохо, чи ні.

"Надходить суперечлива інформація. За однією версією Сергій Сивохо два дні тому потрапив до лікарні й помер кілька годин тому. За іншою – живий, перебуває в лікарні, але велика ймовірність, що це його останні години", — написала вона у своєму Telegram-каналі цієї ночі.

Але вже невдовзі з’явився новий пост, у якому пропагандистка затверджує нову інформацію.

"Через безнадійність ситуації його, швидше за все, відключатимуть від системи підтримки життя. У нього на тлі сепсису розвинулася поліорганна недостатність. Повідомляють, що лікарі сказали, щоб близькі прощалися", — заявила вона.

Варто додати, що відомий український телеведучий Олексій Суханов у своєму Instagram опублікував у stories фотографію Сивохи та написав "Світла пам’ять".

Також український блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі зробив пост про ситуацію із Сергієм Сивохою.

Тим часом на сторінці в Instagram самого Сивохи у коментарях під останнім постом люди почали з ним прощатися. До речі, останній його запис у цій соцмережі було зроблено 27 серпня, а на його сторінці у Facebook — 6 жовтня.

Зазначимо, що на момент опублікування цього матеріалу офіційного підтвердження інформації про смерть Сергія Сивохи немає.

Для довідки: Сергій Сивохо – у минулому телеведучий та актор. У 2000-х роках вів відому розважальну програму "Сховані камери" на "1+1". Потім він був продюсером студії "Квартал 95" та тренером у першому сезоні "Лізі сміху".

Також він обіймав посаду ексрадника секретаря РНБО. Цю посаду він залишив після скандалу з презентацією своєї Національної платформи примирення та єдності.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські пропагандисти почали поширювати в мережі фейк від імені "Телеграфа" про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова під час ракетного удару.