"Похорони" Буданова: російська пропаганда розганяє новий фейк від імені "Телеграфа"

Інформацію розповсюджують від імені "Телеграфа"

Російські пропагандисти вже зганьбилися із заявами про смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проте на цьому не зупинилися і тепер почали поширювати інформацію про те, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов нібито загинув під час ракетного удару.

При цьому, щоб додати своїм фантазіям правдоподібності, вони вкинули від імені українських ЗМІ та навіть використали для цього стилістику сайту "Телеграф".

Звичайно ж, "Телеграф" не публікував інформації такого змісту, а тому подібні заяви є не більш ніж безглуздим фейком для російського споживача.

Варто зазначити, що російська пропаганда неодноразово розповсюджувала фейки про загибель представників українського військового керівництва. Наприклад, на початку травня вони запустили фейк про загибель під Бахмутом командувача ТРО генерал-майора Ігоря Танцюри, а потім і командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Сирського

Через кілька днів у російських джерелах з’явилася інформація про загибель Залужного, проте головком персонально розвіяв ці домисли, з’явившись на публіці 26 травня.

Примітно те, що після цього росія оголосила Залужного і Сирського в розшук, і тим самим власноручно спростувала вкидання своїх пропагандистів.