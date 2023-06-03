"Похороны" Буданова: российская пропаганда разгоняет новый фейк от имени "Телеграфа"

Информацию распространяют от имени "Телеграфа"

Российские пропагандисты уже опозорились с заявлениями о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако на этом не остановились и теперь начали распространять информацию о том, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов якобы погиб во время ракетного удара.

При этом, чтобы добавить своим фантазиям правдоподобности, они сделали вброс от имени украинских СМИ и даже использовали для этого стилистику сайта "Телеграф".

Конечно же, "Телеграф" не публиковал информации подобного содержания, а потому подобные заявления являются не более чем нелепым фейком для российского потребителя.

Стоит отметить, что российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о гибели представителей украинского военного руководства. Например, в начале мая они запустили фейк о гибели под Бахмутом командующего ТРО генерал-майора Игоря Танцюры, а затем и командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Сырского

Спустя несколько дней в российских источниках появилась информация о гибели Залужного, однако главком персонально развеял эти домыслы, появившись на публике 26 мая.

Примечательно то, что после этого россия объявила Залужного и Сырского в розыск, и тем самым собственноручно опровергла вбросы своих пропагандистов.