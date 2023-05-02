пригожин заявил о гибели украинского топ-военачальника - в ВСУ прокомментировали

Враг в очередной раз запустил дезинформацию

Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что под Бахмутом якобы погиб командующий ТРО генерал-майор Игорь Танцюра. Однако в ВСУ эту информацию опровергли.

Об этом заявил спикер Сил территориальной обороны Денис Зелинский в комментарии "Суспильному". Оккупанты заявляли, что был уничтожен автомобиль, в котором якобы находился Игорь Танцюра.

Сообщение о гибели Игоря Танцюры появилось сегодня, 2 мая. По словам пригожина, около 13:25 при подходе резервов с Часов Яра в Бахмут артиллерия оккупантов уничтожила бронеавтомобиль ВСУ. В нем, по информации "вагнеровцев", находился командующий силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. Также пригожин опубликовал фото, предположительно уничтоженного бронеавтомобиля и добавил, что информацию требует уточнения.

Однако в Командовании Сил территориальной обороны опровергли это заявление. Как рассказал спикер Сил ТРО Денис Зелинский, с Танцюрой все в порядке.

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", – сказал он.

Якобы уничтоженный бронеавтомобиль с Игорем Танцюрой

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