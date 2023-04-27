В Мелитополе ликвидировали коллаборанта из рядов полиции: что известно (обновлено)

Состояние второго пострадавшего неизвестно

В Мелитополе Запорожской области утро началось со взрыва. Он был результативным — пострадали двое полицейских оккупационных властей. Один из них скончался в больнице.

Как стало известно из нескольких источников, это 42-летний Александр Мищенко. Он являлся оккупационным начальником Приазовского отдела полиции. Начал работать на врага вскоре после оккупации города.

Также о Мищенко известно, что он являлся заместителем оккупационного управления полиции и занимался кадровыми вопросами. Среди его "достижений" — обеспечение охраны главной коллаборантке города — начальнику оккупационной администрации Мелитополя области Галине Данильченко во время массовых мероприятий.

Погиб коллаборант Александр Мищенко

UPD. Добавим, что также стало имя второго полицейского, который получил серьезные ранения во время взрывов и находится в больнице. По данным "РИА-Мелитополь", это Юрий Акимов (шестой на фотографии). Сообщается, что у Акимова тяжелые травмы нижних конечностей.

Юрий Акимов

Взрыв произошел примерно в 5:15. Второй пострадавший полицейский — в больнице. Сработала самодельная взрывчатка. Территория у подъездов усыпана обломками стекла и землей. Оккупанты ищут виновных. Местные Telegram-каналы отмечают, что подрыв предателя россияне пытались выставить как гибель мирного гражданина.

Место взрыва на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии тоже было неспокойно ночью. В Брянской области раздались взрывы. Без света остался населенный пункт.