В Брянской области рф снова неспокойно, город остался без света

В Брянской области рф прогремели взрывы

В поселке Климово Брянской области прогремели взрывы, из-за чего местное население осталось без света.

Как пишут российские Телеграм-каналы, пострадавших в результате инцидента нет. При этом пропагандисты уже успели обвинить в обстреле "украинских националистов".

"В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество. На месте работают оперативные службы. После проведения всех необходимых мероприятий аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", — уточняют местные источники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии начали рассылать электронные повестки. За игнорирование "писем счастья" россиянам угрожает ответственность.

Напомним, ранее мы писали, что в сети опубликовали полное видео падения и взрыва российской бомбы в Белгороде.

Также мы сообщали, что в Белгородской области посчитали погибших от обстрелов и объяснили все "агрессией Украины".