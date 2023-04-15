"Пора умирать, ваня": в россии разослали первые электронные повестки, реакция сети

Россияне теперь боятся заходить на портал госуслуг

Только вчера, 14 апреля, российский президент подписал закон об электронных повестках. А уже сегодня, 15 апреля в сети опубликовали первую электронную повестку, которая пришли жителю россии на портале госуслуг.

Скрином электронной повестки поделились в Telegram-канале NEXTA Live. В сети шутят, что россияне теперь будут бояться заходить на портал госуслуг, чтобы не получить там повестку.

Закон, подписанный путиным, приравнивает бумажные повестки к электронным, создает реестр военнообязанных и закрывает границы для "уклонистов". Как пишет "Медуза", электронная повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете призывника.

С этого момента военнообязанному запрещается выезжать из россии до тех пор, пока он не явится в военкомат. В комментариях под публикацией многие начали цитировать слова путиниста Ивана Охлобыстина "Гойда" и подытожили, что пришла пора умирать всем.

Пора умирать, ваня.

Гойда, сидите и дальше дома рабы.

Ахахах это гойда всем гойдам, терпилам дано только терпеть.

Удивительно, что россия сделала больше для уничтожения россиян, чем украинцы, хотя пропаганда уверяла зомбарей в обратном.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что политолог назвал причину внедрения электронных повесток в россии. Главная цель этого шага – облегчение контроля за военнообязанными.