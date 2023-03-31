Службы не избежать: в россии повестки будут отправлять по е-почте

Такой способ вручения противоречит российскому законодательству

В россии, где якобы завершили мобилизацию, заговорили о том, что рассылка повесток в электронном виде будет приравнена к вручению повесток лично в руки.

Как пишут местные СМИ, об этом заявил зампредседателя комитета госдумы по обороне юрий швыткин.

"Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично", — сказал он.

Впрочем, многие обратили внимание на то, что такая рассылка противоречит российскому законодательству, которое гласит, что повестку должны вручать лично под подпись.

В частности об этом сообщил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности виктор бондарев. Он отметил, что рассылка, которая осуществляется военкоматами не может считаться повестками.

Кроме того, он добавил, что электронный способ вручения повесток не закреплен в российском законодательстве.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что в россии завершилась частичная мобилизация, скрытые мероприятия по набору солдат в армию продолжались все это время.

При этом россиян завлекают на войну в Украину даже на сайтах с "клубничкой". Рекламу на самом известном сайте для взрослых разместила ЧВК "Вагнера".