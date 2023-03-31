Служби не уникнути: у росії повістки надсилатимуть е-поштою

Такий спосіб вручення суперечить російському законодавству

У росії, де нібито завершили мобілізацію, заговорили про те, що розсилка повісток в електронному вигляді буде прирівняна до вручення повісток особисто в руки.

Як пишуть місцеві ЗМІ, про це заявив заступник голови комітету держдуми з оборони юрій швиткін.

"Це саме була одна з цілей — мінімізувати відсоток ухилянтів. Якщо прийшла через Держпослуги, потрібно виконувати. Вручення в електронному вигляді те саме, що й особисто", — сказав він.

Втім, багато хто звернув увагу на те, що таке розсилання суперечить російському законодавству, яке свідчить, що повістку мають вручати особисто під підпис.

Зокрема, про це повідомив голова комітету Радфеду з оборони та безпеки віктор бондарів. Він зазначив, що розсилка, що здійснюється військкоматами, не може вважатися повістками.

Крім того, він додав, що електронний спосіб вручення повісток не закріплений у російському законодавстві.

Як повідомлялося раніше, попри те, що в росії завершилася часткова мобілізація, приховані заходи щодо набору солдатів до армії тривали весь цей час.

При цьому росіян залучають на війну в Україну навіть на сайтах із "полуничкою". Рекламу на найвідомішому сайті для дорослих розмістила ПВК "Вагнера".