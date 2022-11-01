Лайфхак для диктаторів: як путін завершив мобілізацію, але продовжує набирати солдатів

Указ путіна про мобілізацію був без дати завершення, а нового документа про скасування немає

У росії заявили про те, що мобілізація, яка не мала особливої популярності, повністю завершена.

Спочатку глава міноборони росії сергій шойгу відзвітував перед президентом володимиром путіним, що завдання призвати 300 тисяч осіб виконано (це було в п’ятницю). А цього понеділка путін заявив, що у мобілізації поставлено крапку.

Те, що відбувалося далі, може стати основою для курсу "Як стати диктатором і вбивати людей", якби путін вирішив монетизувати свої знання. Так, одночасно з оголошенням про завершення набору військових, путін зазначив, що "не замислювався" над тим, що для цього потрібно скасувати указ про мобілізацію або видати новий.

Документа про завершення мобілізації немає. А відразу після цього в росії стартував призов і посилилося покарання для ухилянтів. Розповідаємо про це докладніше:

Чи потрібний указ?

Мобілізація в росії почалася 21 вересня за указом володимира путіна. Формально вона може бути завершена лише після виходу спеціального указу президента росії, підкреслює голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков.

Такого указу путін ще підписував, на додаток, сказав, що не знає, чи він потрібен взагалі.

"Я навіть, відверто кажучи, не замислювався над цим. Я з юристами поговорю, чи потрібно указом оголошувати про те, що вона завершена. Але її завершено, крапку поставлено", — сказав путін 31 жовтня.

Павло Чиков звернув увагу на те, що у вересневому указі не зазначено, з якого моменту чи події він перестає діяти.

"Кількість військовослужбовців, що призиваються, в указі прихована для службового користування, яка вона, де-юре невідомо. ЗМІ публікували цифри від 300,000 до 1 млн", — пише адвокат.

Доповідь шойгу за 28 жовтня не має нормативної сили, чи виконало міноборони росії завдання — також невідомо. Тим часом війна продовжується. Як надовго мобілізовані сотні тисяч військовослужбовців відправлені у війська невідомо, як і хто саме їх змінить у разі поранення чи смерті.

Про те, що без документа не варто вірити путіну, вважає і адвокат правозахисного проєкту "Перший відділ" Валерія Вєтошкіна, передає "Агентство".

"Потрібно розуміти, що указ про мобілізацію підписував путін. А сьогодні про закінчення мобілізації сказало міноборони. Отже, ці слова не мають жодної юридичної сили, якщо їм взагалі є якась ціна", — каже Вєтошкіна.

Спікер путіна дмитро пєсков 1 листопада сказав, що путін порадився з юристами і документа не треба.

"Указ про завершення призову щодо часткової мобілізації не потрібен. Крапка поставлена. Телеграми розіслані у військкомати", — заявив пєсков.

У вівторок міноборони росії оголосило про припинення вручення повісток.

Відразу почався призов

З 1 листопада в росії розпочався осінній призов до армії. Загалом планується призвати 120 тисяч людей. Призов збігся із закінченням "часткової мобілізації", під час якої планували призвати 300 тисяч.

російський генштаб говорить, що призовників не будуть відправляти на війну в Україну, зокрема в ті регіони, які росія після псевдореферендумів оголосила своїми. У законодавстві росії є положення про порядок проходження військової служби, яке дозволяє відправляти призовників у зону конфлікту через чотири місяці після призову.

Але, як показав досвід та вірусні відео допитів, призовники почали потрапляти в полон ЗСУ ще на початку вторгнення, а у вересні їх почали відправляти на війну відкрито.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 жовтня припустив, що призовників осіннього призову відправлять на війну навесні. Як бонус їх можуть мобілізувати після закінчення служби (мобілізацію буде оголошено знову).

Покарання для ухилянтів

Поки путін говорив про закінчення мобілізації, депутати держдуми росії підготували законопроєкт, в якому запропонували садити на п’ять років за ухилення від мобілізації.

Нині тим, хто не з’явився у військкомат, загрожує лише штраф. Новий законопроєкт пропонує за відмову від мобілізації призначити штрафи від 200 до 500 тисяч рублів, або в розмірі доходів за один-три роки, відправляти на примусові роботи, або позбавляти волі на строк до п’яти років.

Законопроєкт готовий до внесення до парламенту.

Популярність мобілізації: бунти, бійки, виїзд за кордон

Ідея побачити Україну та померти подобається мало кому, про що свідчать порожні вулиці Москви після масової видачі повісток, обурені відео мобілізованих з оглядами радянської зброї, а також бійки та бунти на підготовчих полігонах.

Свіже відео з Чити показує, як мобілізованих вигнали з військової частини зі зброєю, щоб не ставили губернатору незручних питань. Вони стояли і чекали, коли їх пустять назад за паркан.

Випадки загибелі мобілізованих з різних регіонів росії влада підтвердила навіть офіційно, хоча спочатку обіцяла не направляти в зону бойових дій без підготовки. Тому питання — чи вірити заявам зараз залишається риторичним.