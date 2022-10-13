Повертаються додому у пакетах і масово здаються в полон. Як минули три тижні російської мобілізації

Часткова мобілізація у росії, яка розпочалася 22 вересня, йде за планом. Українські соцмережі рясніють масовою здачею у полон "чмобіків" (частково мобілізованих), також багато випадків втрат серед новоприбулих на фронт, їх почала визнавати навіть росія. Останнім у росії став скандал із загибеллю щойно призваних військових ще до потрапляння на фронт. Поганою новиною стало те, що росіяни почали примусову мобілізацію і на окупованих територіях, тому чоловікам радять переховуватися, спробувати виїхати чи здаватися у полон ЗСУ.

Підбиваємо підсумки російської кампанії мобілізації та розбираємо найбільші її проблеми.

Масові втрати

Повідомлення про втрати серед мобілізованих та здачу в полон українська сторона публікує вже тиждень. Сьогодні російська влада вперше визнала загибель мобілізованих на війні в Україні. Так, губернатор Челябінської обл. підтвердив, що п'ятеро мобілізованих чоловіків з міста Коркіно загинули "у зоні спеціальної військової операції на Донбасі". Сім'ї загиблих отримають по мільйону рублів.

Інформація про втрати почала просочуватися у росзмі трохи раніше: 10 жовтня "Вечерний Карпинск" повідомив про загибель 3 мобілізованих під Херсоном. 11 жовтня єкатеринбурзьке "It's My City" розповіло, що загинув Євген Бізяєв з Краснотур'їнська, але пізніше військкомат заявив його родичам, що чоловік отримав поранення і залишився живим. 12 жовтня голова правозахисної групи "Агора" Павло Чіков розповів про загибель під Лисичанськом мобілізованого адвоката з Петербурга Андрія Нікіфорова.

Адвокат з Петербурга Андрій Нікіфоров

Також мобілізовані гинуть, не діставшись до фронту. BBC повідомляє, що не встигли доїхати до фронту та померли від різних причин у навчальних центрах щонайменше 14 резервістів.

3 жовтня повідомлялося про загибель мобілізованого у Новосибірському училищі. 35-річний уродженець Братська Олександр Колтун нібито помер уві сні. Офіційна причина смерті Колтуна — серцевий напад. Проте родина підозрює, що смерть була насильницькою, на тілі чоловіка нібито було виявлено гематоми та сліди переломів.

У Свердловській області загинули троє чоловіків, неофіційною версією є бійка, проте, як каже влада, один загинув від серцевого нападу, інший накоав на себе руки, а третій помер від цирозу печінки.

Здача у полон

Російський мобілізований Єгор Чеботарьов з кістою у голові був призваний 22 вересня, бойової підготовки перед відправкою до України його підрозділ не проходив. Потрапивши під обстріл у Зарічному, командир взводу їх покинув, і вони вибиралися самостійно. Чеботарьову стало зле, його колеги залишили його одного. Він втратив орієнтування і 1 жовтня здався в полон.

Бурят з Улан-Уде здався в полон на сході Харківської області, його мобілізували 8 вересня у військову частину 34214 та скерували до мотострілецького батальйону. А вже 22 вересня його батальйон був в Україні.

Бійці 92 бригади взяли в полон п'ятьох мобілізованих росіян. На відео вони розповідають, що були перекинути на межу Харківщини та Луганщини через Сватове, зайняли позиції в чистому полі і більше від свого командування нічого не чули. Після того, як їхні окопи затопило дощем, пішли назад, але потрапили на український блок-пост.

Бригада на Харківщині також взяла у полон бійця елітної 2-ої Таманської дивізії Олексія Пашкова. Його командири кинули бійців та втекли:

Що можна отримати в російській армії, крім поранень

Мобілізовані у масово скаржаться на старе радянське спорядження, купівлю їжі за свої кошти, ночівлю в землянках, пиятику призовників та онучі замість шкарпеток. Раніше соцмережами розлетілося відео з настановами новоприбулим, де їм радять купити собі тампони на випадок поранення.

Ось на цьому відео мобілізований з москви скаржиться, що його групі видали списану зброю, їжу доводиться купляти самим. Вони 4 дні жили у землянці і влаштували страйк, щоб не їхати на війну:

Солдати в Туві невдоволено розпаковують мішки зі шкарпетками. Там вони сподівалися побачити зброю:

В Якутії мобілізованим на війну видали автомобільну аптечку, пачку прокладок та шоколадку:

"Радіо Свобода" зазначає, що мобілізованих також тримають у військовому містечку Солотя біля Валуйок. Призвані публікують фото алкогольних пікніків у соцмережах і додають геолокацію. 36-річний Артур Харак з Санкт-Петербурга на знімках із розташування 752-го мотострілецького полку показує радянське озброєння, автомат Калашнікова 1974 року та тканинний підсумок для магазинів. Харак проводить час з призовниками на пікніку в сусідньому лісі.