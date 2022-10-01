Російський боєць-чемпіон піде захищати батьківщину... від здорового глузду

Відомий спортсмен був мобілізований в рф

Після оголошення про "часткову" мобілізацію в рф повістка з військкомату прийшла бійцю змішаного стилю Володимиру Мінєєву.

Чемпіон AMC Fight Nights у середній вазі Мінєєв охоче пішов у військкомат і заявив, що готовий здобути "бойовий досвід" в Україні, передає Матч ТВ. Володимир розповів, що його направили до розвідки. Раніше він служив у ПДВ на строковій та контрактній службі.

"Куди поїду – поки не уточнили, мабуть, у Підмосков'я. Моє ставлення нічого не вирішує. Я прийшов по повістці, служив строкову і контракт у ПДВ, тому й отримав її. Поки що у мене лише дух призовника, а бойовий з'явиться вже на позиції. Батьківщину захищати треба завжди, а не тільки там, куди йдуть багато хто з нас. Потрібно завжди вставати при гімні, знати його", — сказав Мінєєв.

У мережі висміяли бійця, адже на росію ніхто не нападав. Один із користувачів пожартував, що Володимир зібрався захищати батьківщину від здорового глузду.

У мережі висміяли Володимира Мінєєва за бажання піти воювати в Україну

Зазначимо, у березні брата Володимира Мінєєва Петра було ліквідовано на війні в Україні. Він служив у бригаді ПДВ.

Мінєєв відомий тим, що достроково переміг Магомеда Ісмаїлова у 2021 році. На його рахунку 16 перемог, 1 нічия та 1 поразка у ММА.

Раніше про бажання піти на війну в Україні заявив російський боксер Денис Лебедєв. Щоправда, для цього росіянину не вистачає повістки з військкомату. Нагадаємо, російський депутат Роман Терюшков розпочав боротьбу зі "спортивним дезертирством".