Відомий російський боєць ММА здобув "негативну перемогу" за 20 секунд (відео)
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Росіянин після глухого нокауту залишився незадоволеним суддівством
У Єкатеринбурзі завершився турнір зі змішаних єдиноборств та кікбоксингу RCC 12, у головному поєдинку шоу в октагоні зійшлися ексчемпіон Bellator росіянин Олександр Шлеменко та сербський боєць Олександр Іліч.
Бій завершився, тільки-но розпочавшись, повідомляє Instagram організації. Поєдинок тривав близько 20 секунд.
Іліч на початку раунду викинув удар коліном у стрибку, після якого Шлеменка повело. Серб відразу став добивати вікового суперника. Він обрушив град ударів, і рефері змушений був зупинити поєдинок.
Повне відео бою Олександр Шлеменко — Олександр Іліч:
Зазначимо, 33-річний Олександр Іліч (14-5) останнім часом виступав у польській лізі KSW, а в останніх чотирьох поєдинках здобув лише три перемоги. 38-річний росіянин зазнав 14-ї поразки у професійній кар’єрі у 75 поєдинках. На його рахунку 61 перемога, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся.
Після бою Шлеменко заявив, що суддя рано зупинив бій і взагалі його не нокаутували.
"Я не "клював", не знепритомнів. Бій тільки почався. Моя думка — надто рано (зупинили). Я не боюся йти в рубки", — цитує Шлеменка Р-Спорт.
У мережі посміялися з російського бійця. Один із користувачів пожартував у стилі російської пропаганди, що росіянин "здобув негативну перемогу"
Нагадаємо, Шлеменко на фоні війни в Україні заявляв, що брав участь в "інформаційних боях".
Раніше повідомлялося, що бійця ММА, який пропонував Україні стати навколішки перед росією, наздогнала карма в октагоні.