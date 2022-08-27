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Відомий російський боєць ММА здобув "негативну перемогу" за 20 секунд (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Шлеменко програв нокаутом Олександру Ілічу Новина оновлена 27 серпня 2022, 21:26
Олександр Шлеменко програв нокаутом Олександру Ілічу

Росіянин після глухого нокауту залишився незадоволеним суддівством

У Єкатеринбурзі завершився турнір зі змішаних єдиноборств та кікбоксингу RCC 12, у головному поєдинку шоу в октагоні зійшлися ексчемпіон Bellator росіянин Олександр Шлеменко та сербський боєць Олександр Іліч.

Бій завершився, тільки-но розпочавшись, повідомляє Instagram організації. Поєдинок тривав близько 20 секунд.

Іліч на початку раунду викинув удар коліном у стрибку, після якого Шлеменка повело. Серб відразу став добивати вікового суперника. Він обрушив град ударів, і рефері змушений був зупинити поєдинок.

Повне відео бою Олександр Шлеменко — Олександр Іліч:

Зазначимо, 33-річний Олександр Іліч (14-5) останнім часом виступав у польській лізі KSW, а в останніх чотирьох поєдинках здобув лише три перемоги. 38-річний росіянин зазнав 14-ї поразки у професійній кар’єрі у 75 поєдинках. На його рахунку 61 перемога, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся.

Після бою Шлеменко заявив, що суддя рано зупинив бій і взагалі його не нокаутували.

"Я не "клював", не знепритомнів. Бій тільки почався. Моя думка — надто рано (зупинили). Я не боюся йти в рубки", — цитує Шлеменка Р-Спорт.

У мережі посміялися з російського бійця. Один із користувачів пожартував у стилі російської пропаганди, що росіянин "здобув негативну перемогу"

Нагадаємо, Шлеменко на фоні війни в Україні заявляв, що брав участь в "інформаційних боях".

Раніше повідомлялося, що бійця ММА, який пропонував Україні стати навколішки перед росією, наздогнала карма в октагоні.

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#Олександр Шлеменко #Змішані єдиноборства