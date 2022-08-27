Известный российский боец ММА добыл "отрицательную победу" за 20 секунд (видео)

Россиянин после глухого нокаута остался недовольным судейством

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12, в главном поединке шоу в октагоне сошлись экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко и сербский боец Александр Илич.

Бой завершился, едва начавшись, сообщает Instagram организации. Поединок продлился около 20 секунд.

Илич в начале раунда выбросил удар коленом в прыжке, после которого Шлеменко повело. Серб тут же стал добивать возрастного соперника. Он обрушил град ударов, и рефери был вынужден остановить поединок.

Полное видео боя Александр Шлеменко — Александр Илич:

Отметим, 33-летний Александр Илич (14-5) в последнее время выступал в польской лиге KSW, а в последних четырех поединках добыл всего три победы. 38-летний россиянин потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, еще один бой был признан несостоявшимся.

После боя Шлеменко заявил, что судья рано остановил бой и вообще он не был нокаутирован.

"Я не "клевал", не потерял сознание. Бой только начался. Мое мнение — слишком рано (остановили). Я не боюсь идти в рубки", — цитирует Шлеменко Р-Спорт.

В сети посмеялись над российским бойцом. Один из пользователей пошутил в стиле российской пропаганды, что россиянин "добыл отрицательную победу"

Напомним, Шлеменко на фоне войны в Украине заявлял, что принимал участие в "информационных боях".

Ранее сообщалось, что бойца ММА, который предлагал Украине стать на колени перед россией, настигла карма в октагоне.