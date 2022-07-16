Рус

Бійця UFC, який пропонував Україні стати навколішки перед росією, наздогнала карма (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
777
Шон Стрікленд Новина оновлена 16 липня 2022, 19:29
Шон Стрікленд

Спортсмена побили у октагоні

Американський боєць UFC Шон Стрікленд, який раніше радив Україні здатися росії після початку повномасштабного вторгнення рф, програв нокаутом.

На турнірі UFC 276, який проходив на початку липня в Парадайсі (штат Невада, США), Стрікленд зазнав несподіваної поразки від бразильця Алекса Перейри. Бразильський боєць у середині першого раунду одним ударом вирубив американця.

Поєдинок завершився перемогою нокаутом у виконанні Перейри вже у першому раунді. Бій тривав близько двох із половиною хвилин. Примітно, що Шон перервав свою серію із шести перемог поспіль. На рахунку Стрікленда 25 тріумфів при чотирьох поразках. Перейра, у свою чергу, може похвалитися шістьма перемогами в ММА при одній поразці. До речі, Шон був на 4-му місці у рейтингу середньої ваги UFC, а Перейра не був присутній у цьому топі Абсолютного бійцівського чемпіонату.

Додамо, що Стрікленд після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив, що українці повинні здатися росії, щоб країна не перетворилася у новий Афганістан.

"Україна повинна просто схилити коліно і стати росією... Я розумію, що це відстій, і так, ви можете перемогти, але ви дійсно хочете бути новим Афганістаном протягом наступних 30 років? Не сказати, що це правильно, але ця гірка пігулка, зрештою, буде краще для всіх", — написав у Twitter тоді Стрікленд. До речі, його сторінка у цій соцмережі забанена. У мережі доступний лише скріншот посту бійця.

Стрикленд про войну Украины с россией
Стрікленд про війну України з росією

Раніше повідомлялося, що у напівважкому дивізіоні UFC з’явився новий чемпіон.

Нагадаємо, українка Марина Мороз перемогла росіянку на турнірі UFC у березні.

Теги:
#Україна #Росія #Змішані єдиноборства #UFC #Війна з Росією