Бійця UFC, який пропонував Україні стати навколішки перед росією, наздогнала карма (відео)

Спортсмена побили у октагоні

Американський боєць UFC Шон Стрікленд, який раніше радив Україні здатися росії після початку повномасштабного вторгнення рф, програв нокаутом.

На турнірі UFC 276, який проходив на початку липня в Парадайсі (штат Невада, США), Стрікленд зазнав несподіваної поразки від бразильця Алекса Перейри. Бразильський боєць у середині першого раунду одним ударом вирубив американця.

Поєдинок завершився перемогою нокаутом у виконанні Перейри вже у першому раунді. Бій тривав близько двох із половиною хвилин. Примітно, що Шон перервав свою серію із шести перемог поспіль. На рахунку Стрікленда 25 тріумфів при чотирьох поразках. Перейра, у свою чергу, може похвалитися шістьма перемогами в ММА при одній поразці. До речі, Шон був на 4-му місці у рейтингу середньої ваги UFC, а Перейра не був присутній у цьому топі Абсолютного бійцівського чемпіонату.

Додамо, що Стрікленд після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив, що українці повинні здатися росії, щоб країна не перетворилася у новий Афганістан.

"Україна повинна просто схилити коліно і стати росією... Я розумію, що це відстій, і так, ви можете перемогти, але ви дійсно хочете бути новим Афганістаном протягом наступних 30 років? Не сказати, що це правильно, але ця гірка пігулка, зрештою, буде краще для всіх", — написав у Twitter тоді Стрікленд. До речі, його сторінка у цій соцмережі забанена. У мережі доступний лише скріншот посту бійця.

Стрікленд про війну України з росією

Раніше повідомлялося, що у напівважкому дивізіоні UFC з’явився новий чемпіон.

Нагадаємо, українка Марина Мороз перемогла росіянку на турнірі UFC у березні.