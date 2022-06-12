У напівважкому дивізіоні UFC з’явився новий чемпіон: повне відео бою Прохазка-Тейшейра

Протистояння тривало всі п’ять раундів

У напівважкому дивізіоні Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC з’явилася нова зірка. Внаслідок суботнього бою між чехом Іржі Прохазкою та бразильцем Гловером Тейшейрою перемогу, як і звання чемпіона, здобув перший спортсмен.

Як повідомляє "Телеграф", бій вийшов вельми технічним та видовищним. У мережі його вже прозвали справжньою "прикрасою" для UFC 275, адже обидва бійці демонстрували витонченість підготовки та неймовірну розважливість.

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Що цікаво, Тейшейра, як чинний чемпіон, чудово вів бій протягом усіх чотирьох раундів. Він чудово наносив тейкдауни, хоч і дозволяв Прохазі бути більш точним на руках.

Останній раунд бразилець теж спробував залишити "за собою", почавши його з сильних і точних влучань, але чомусь не вирішив добивати супротивника, пішовши у стійку. Натомість він дозволив собі слабину у вигляді комфортного партеру. Це й коштувало йому перемоги в бою — Іржі Прохазка дуже швидко зорієнтувався, взявши його в задушливий захват.

Повне відео бою можна переглянути за посиланням .

Зазначимо, що вирішальний бій за титул чемпіона проходив у Сінгапурі та зібрав чимало шанувальників такого виду бою біля екранів телевізорів та інших гаджетів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчився бій двох супротивників українського спортсмена Василя Ломаченка — Девіда Хейні та Джорджа Камбососа-молодшого.