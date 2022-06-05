Головні суперники Ломаченка влаштували супербій: відеоогляд поєдинку Хейні — Камбосос

Хейні початково прийшов на бій як фаворит публіки

У ніч із 4 на 5 червня в австралійському Мельбурні відбувся боксерський поєдинок між двома спортсменами, які раніше бажали битися з українцем Василем Ломаченком. У протиборстві з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим зумів перемогти громадянин США Девін Хейні. Бій тривав усі дванадцять раундів, рішення ухвалювали судді.

Більше подробиць про бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що в цьому випадку всі спортсмени, які виходять на ринг, повинні важити менше 61,2 кг.

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Підкреслимо, що і Камбосос, і Хейні раніше не мали на своєму рахунку програшів, тож інтрига трималася до останнього.

Варто зазначити, що початок зустрічі на рингу був вельми повільним. Стандартного для Камбососа пресингу майже не спостерігалося, він швидше намагався витягти супротивника на себе. Однак Хейні швидко перехопив ініціативу і з легкістю компенсував всі тонкощі на дистанції, відбиваючись джебом.

Іноді за Камбососом спостерігалися невеликі проколи, які помічав рефері, — він хапав американця за руки і намагався бити, утримуючи кінцівки. Незважаючи на це, Хейні все одно зберігав бадьорість духу та ефективність у бою.

В одному з середніх раундів австралієць, відомий своєю гарячою вдачею, нарешті почав ризикувати. Проте ні підвищена агресивність, ні спроби нав’язати бійку противнику не допомогли йому. У дев’ятому раунді Камбосос один за одним пропустив два праві прямі удари. Розлютившись, він атакував суперника, впустивши того на канвас. При цьому рефері не зафіксував ноудауна, тож поєдинок продовжився.

Незважаючи на всі спроби австралійця триматися до останнього, судді був одноголосним у своєму рішенні — абсолютним чемпіоном у своїй вазі став Девід Хейні.

Девін Хейні

Найкращі моменти бою ви можете побачити за посиланням — на вас чекає шість хвилин прекрасного протистояння.

Варто зазначити, що обидва боксери свого часу висловлювали бажання зустрітися на рингу з українцем Василем Ломаченком.

Нагадаємо, що саме з Ломою мав цього літа відбутися поєдинок у Камбососа, і весь цей час австралієць намагався спровокувати нашого спортсмена на конфлікт. Проте після початку війни, коли українець відмовився виїхати з країни, Камбосос висловив свою підтримку і пообіцяв молитися за нього.