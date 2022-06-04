Джордж Камбосос — Девін Хейні: онлайн відеотрансляція бою

На місці Хейні міг опинитися Ломаченко

У ніч на неділю, 5 червня, у Мельбурні (Австралія) на "Марвел Стедіум" відбудеться великий вечір боксу, у головній події якого на ринг вийдуть абсолютний чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) та регулярний чемпіон WBC американець Девін Хейні (27-0, 15 КО).

Пряма відеотрансляція поєдинку доступна на megogo та в плеєрі нижче. Початок вечора боксу на мегого о 04:00 за київським часом, а старт головного поєдинку очікується пізніше.

Зазначимо, Камбосос перед боєм з Хейні не зумів із першої спроби вкластися у вагу. Сам австралієць заявив, що зробив це спеціально, щоб психологічно натиснути на опонента. На кону поєдинку стоїть статус абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,235 кг). У цьому дивізіоні виступає дворазовий олімпійський чемпіон, ексчемпіон за версіями WBO, WBA, WBC у цій ваговій категорії Василь Ломаченко. Саме Ломаченко мав битися з Камбососом, однак через повномасштабну війну українець вирішив залишитися на батьківщині та відмовився від "бою мрії".

Додамо, що команда Камбососа віддала Україні права на цей поєдинок безплатно та заборонила показувати цей бій у російській федерації.