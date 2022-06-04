Джордж Камбосос - Девин Хэйни: онлайн видеотрансляция боя

На месте Хэйни мог оказаться Ломаченко

В ночь на воскресенье, 5 июня, в Мельбурне (Австралия) на "Марвел Стэдиум" состоится большой вечер бокса, в главном событии которого на ринг выйдут абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) и регулярный чемпион WBC американец Девин Хэйни (27-0, 15 КО).

Прямая видеотрансляция поединка доступна на megogo и в плеере ниже. Начало вечера бокса на мегого — в 04:00 по киевскому времени, а старт главного поединка ожидается позднее.

Отметим, Камбосос перед боем с Хэйни не сумел с первой попытки вложиться в вес. Сам австралиец заявил, что сделал это специально, чтобы психологически надавить на оппонента. На кону поединка стоит статус абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг). В этом дивизионе выступает двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион по версиям WBO, WBA, WBC в этой весовой категории Василий Ломаченко. Именно Ломаченко должен был драться с Камбососом, однако из-за полномасштабной войны украинец принял решение остаться на родине и отказался от "боя мечты".

Добавим, что команда Камбососа отдала Украине права на этот поединок бесплатно и запретила показывать этот бой в российской федерации.