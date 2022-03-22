Соперник Ломаченко отреагировал на отказ украинца от боя: "Буду молиться за тебя и твою страну!"

Австралийский боксер с пониманием отнесся к нынешней ситуации в Украине

Спортсмен Джордж Камбосос, абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе, с уважением отнесся к отмене боя украинцем Василием Ломаченко. Как известно, боксеры должны были встретиться на ринге 5 июня, но из-за войны в Украине Ломаченко пришлось приступить к оружию и защищать свою землю.

О своем отношении к решению украинского Камбосос написал в своем Twitter.

Предварительно об отказе Ломаченко стало известно от промоутера австралийского боксера. Несмотря на возможность уехать за границу, украинец решил остаться и продолжать борьбу в рядах терробороны.

По словам Лу ДиБеллы, представителя Камбососа, бой, который сейчас ведет Василий Ломаченко, намного важнее любого боксерского поединка. Похожего мнения об этом и сам австралийский спортсмен.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, будь осторожен", — написал Джордж Камбосос в твиттере.

Также он добавил, что будет ждать их поединка в будущем после того, как все же встретится 5 июня с другим противником — американцем Дэвидом Хейни. Австралиец очень убежден в собственных силах и обещает "вытереть пол" соперником.

Отметим, что реакция Камбососа стала весьма ожидаемой для его фанатов, и они лишь поддержали чемпиона за его человечное решение выразить уважение и поддержку Василию Ломаченко.

Люди ждут отличного боя после того, как ситуация в Украине придет в норму.

К слову, спортсмены всего мира не остаются в стороне от кровавой войны в Украине, развязанной российским диктаторским режимом. Например, знаменитая футбольная звезда Дэвид Бекхэм не только собирает и жертвует деньги для украинцев, но и сотрудничает с нашими врачами, позволяя им пользоваться своими социальными сетями, чтобы рассказать о войне жителям всех стран.